Il ministro Nordio a Milano: “Entro il 2026 colmeremo vuoto di organico dei magistrati”

Milano – Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è oggi a Milano, ospite di un convegno al Palazzo di Giustizia. “Entro il 2026 noi dobbiamo colmare questo vuoto di organico dei magistrati che da 50 anni ci trasciniamo, ce lo chiede l'Europa ma anche l'Italia” ha detto. Il tema ora, ha chiarito il ministro, è “comprimere questi tempi”, ossia ridurre i tempi dei concorsi per i magistrati, perché “non è possibile che debbano passare 5 anni tra la domanda e quando viene conferita la toga, non si può andare avanti così nel 2023”. Ora serve "colmare questi vuoti perché una volta tanto abbiamo le risorse per farlo”. Nordio ha anche precisato che negli “ultimi tempi si sono diffuse notizie errate sul concorso straordinario per l'entrata in magistratura ed erano notizie infondate, su una discussione che era parziale e preliminare”.

Al ministro oggi è stato consegnato, nel corso di un convegno nell'aula magna del Palazzo, dal presidente dell'Ordine degli avvocati milanesi Antonino La Lumia il simbolo dell'avvocatura, il “Sigillo di San Gerolamo”, e “per il suo impegno a favore dell'assegnazione a Milano della terza sede del Tribunale Unificato dei Brevetti”. “È stata una grande vittoria per Milano e per l'Italia” ha commentato.

Nordio ha ringraziato gli avvocati “per l'onore che mi è stato dato”, ricordando che “io sono di una famiglia di avvocati, poi sono stato 40 anni in magistratura e quindi sono metà avvocato e metà magistrato”. E ha voluto ringraziare, in particolare, Marina Tavassi, ex presidente della Corte d'Appello milanese e coordinatrice del tavolo tecnico del Tub per questo “grandissimo risultato”. Presente, tra gli altri, anche il presidente della Corte d'Appello di Milano Giuseppe Ondei. Nordio al termine del convegno ha incontrato anche tutti i vertici degli uffici giudiziari milanesi.