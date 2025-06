"Non terrò ancora le stesse deleghe"

"Non terrò più per me tutte le deleghe che ho avuto nel primo mandato", e cioè Commercio, Sport, comunicazione sono solo alcune delle partite che hanno visto Paola Colombo, la neo sindaca di Cernusco, impegnata da assessore. "Comincia una fase diversa - spiega - con un’impronta più decisa di quanto non sia stato finora. La gestione da vice è stata istituzionale, non sarebbe stato giusto fare diversamente alla luce della situazione. Da qui in poi cambieremo". Bar.Cal.