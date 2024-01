Non c’è salute senza la salute psicologica

Parolin*

approvazione della legge che istituisce il servizio di psicologia delle cure primarie segna un nuovo capitolo nella promozione di un reale welfare di prossimità in Lombardia. In rappresentanza delle professioniste e dei professionisti psicologi lombardi, mi unisco allora nell’esprimere grande soddisfazione per l’istituzione di una misura che mette finalmente al centro la tutela della salute psicologica. Questa conquista rappresenta un risultato collettivo, frutto dell’interlocuzione tra gli psicologi, gli attori politici e la società civile, che hanno lavorato insieme per formulare una risposta reale ai bisogni della Comunità. Il voto all’unanimità di questa legge è un segnale chiaro della volontà di integrare la salute psicologica come parte integrante dell’impegno del nostro sistema sanitario regionale. Il nuovo servizio non solo risponde all’evidente aumento del bisogno psicologico ma rappresenta anche un cambiamento radicale nel modo in cui offriremo cure psicologiche nella nostra Regione. L’integrazione di psicologhe e psicologi nei servizi di cure primarie, in collaborazione con medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, permetterà di fornire un supporto più completo e tempestivo ai nostri cittadini. L’approvazione di questa legge aprirà non solo nuove prospettive per la professione, ma anche spazi di aiuto reali per la cittadinanza. Continua da qui il mio impegno, come presidente dell’Ordine degli psicologi della Lombardia, nel sostenere la piena implementazione del servizio, per favorire servizi efficaci, rispettosi delle diversità individuali e culturali, e orientati a promuovere la resilienza e il benessere psicologico a lungo termine. *Presidente dell’Ordine

