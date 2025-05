"Noi per voi", una giornata dedicata alle emergenze

Una giornata di focus sulle emergenze, e di ringraziamento a tutti coloro che aiutano a fronteggiarle. Si tiene domenica, tutto il giorno, e a un anno dall’alluvione dello scorso maggio, la giornata di ringraziamento e approfondimento "Noi per voi". Lo scenario, quello di via Badia e villa Daccò, nel centro del paese. I destinatari la popolazione tutta, ma soprattutto bambini e ragazzi, per i quali sono in programma iniziative a latere. Si parte dunque alle 10, con l’alzabandiera. Alle 10,30 il dibattito Sicurezza del territorio e difesa del suolo" presentazione a cura di Ufficio Tecnico Regionale, Consorzio est Ticino Villoresi, Politecnico di Milano: al centro i cambiamenti climatici, la sicurezza e il rischio, i progetti e le attività a tutela dei cittadini. Alle 11,30 una parentesi musicale con il Concerto per la Pace dell’Orchestra A.M. Harmonia e Orchestra da Camera Vimodrone. Nel pomeriggio dalle 15 volontari e operatori saranno a disposizione per illustrare la propria attività e rispondere a domande e curiosità.

Alle 16 un momento centrale: il ringraziamento speciale ai volontari di Protezione civile che furono in campo durante la tromba d’aria del 2023 e l’alluvione del 2024. Per i bambini e i ragazzi, nel corso della giornata, la possibilità di ottenere il "Certificato pompiere", un patentino speciale per la bicicletta e il certificato soccorritore. La giornata è organizzata dal Comune di Gessate in collaborazione con Bellinzago Lombardo. Dove una cerimonia di ringraziamento era già stata promossa in dicembre, nel salone dell’oratorio.

M.A.