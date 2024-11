"Noi contro gli hacker. Formazione continua e attività di gruppo"

"Il mio team è composto da professionisti altamente qualificati con competenze sia in defensive che in offensive security. Questa diversificazione, insieme ad un ampio range di seniority, ci consente di offrire un supporto efficace nell’identificare e mitigare le sempre più complesse minacce informatiche". Andrea Vercesi ricopre il ruolo di Resident consulting manager in Tinexta Cyber, polo italiano della cybersicurezza. Un comparto sempre più strategico, di fronte alla crescita degli attacchi informatici e dei furti di dati e informazioni sensibili. Vercesi si occupa di identificare, selezionare e formare profili professionali specializzati, in base alle esigenze specifiche dei clienti.

Una delle sfide è legata anche alla formazione di figure professionali sempre più richieste sul mercato del lavoro.

"Oltre al mio ruolo, collaboro attivamente con università e Its per promuovere percorsi di formazione in cyber security. Credo che la sinergia tra il mondo accademico e aziendale sia fondamentale per valorizzare i talenti giovanili. La formazione continua e il trasferimento di competenze pratiche sono essenziali per preparare i futuri professionisti ad affrontare le sfide del settore".

Come si è svolto il suo percorso professionale?

"La mia carriera, iniziata come consulente in un Security Operations Center (Soc), mi ha permesso di sviluppare una solida base tecnica, concentrata sull’analisi delle minacce, la gestione degli incidenti. Con l’aumento delle responsabilità, ho avvertito la necessità di ampliare le mie competenze oltre l’aspetto tecnico. Ho quindi avviato un percorso di crescita che mi ha portato a sviluppare una serie di competenze di tipo gestionale e organizzativo, orientandomi verso il management".

Come si gestisce, nel vostro ambito, un team?

"Gestire persone va ben oltre il

semplice coordinamento delle attività operative. Significa comprendere a fondo le loro esigenze, ascoltare e soprattutto, creare un ambiente in cui possano crescere. Questo approccio crea una forza lavoro coesa, motivata e orientata agli obiettivi, favorendo un ambiente dove tutti possono esprimere il proprio potenziale".

A.G.