I no-vax non vanno capiti, per me sono come gli evasori fiscali, pretendono che gli altri paghino per qualcosa di cui poi loro beneficiano

Non usa mezze misure Sergio Abrignani, docente di Immunologia all'Università Statale di Milano e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts) per dire la sua in merito agli irriducibili della vaccinazione anti Covid. Intervendo a 'Radio Anch'io' su Radio Rai1, l'immunologo sottolinea come "non vaccinarsi è una evasione fiscale nei confronti della comunità perché abusiamo del fatto che altri proteggano noi, facendoci da scudo mettendo però a rischio i fragili vicini a noi".

Secondo Abrignani, guardando i dati del Regno Unito, si può dire che il Covid si sta trasformando in un'influenza: "La letalità di questa forma di Covid - spiega l'immunologo - quando si diffonde in una popolazione che è ampiamente vaccinata come quella britannica, diventa una malattia con una letalità comparabile a quella dell'influenza. In Italia in un normale inverno l'influenza infetta da 4-8.000 persone e fa un morto su

1000 degli infettati. Basta leggere i dati britannici o vedere quello che sta succedendo in Spagna. Guardando i dati che abbiamo finora e l'andamento da un mese ad oggi si vede che a febbraio, quando nel Regno Unito erano vaccinati in pochissimi, c'era una letalità del 2%, mentre ora i dati ci dicono che ogni 1000 infettati ne muoiono 1-2, quindi 10 volte in meno".

Per quanto riguarda il Green pass, altro argomento caldo che, insieme alla vaccinazione, tiene impegnato il dibattito politico, l'immunogo si dice "favorevole perché è una delle misure che aiuterà a contenere la diffusione delll'infezione".