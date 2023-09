Il Niguarda al primo posto tra gli ospedali pubblici italiani nella classifica del Newsweek

Milano – Un bel riconoscimento arriva per l'Ospedale Niguarda: il nosocomio milanese si piazza al primo posto tra gli ospedali pubblici italiani per numero di specialità coinvolte nella World's Best Specialized Hospitals 2024, la classifica internazionale delle migliori specialità ospedaliere curata dal Newsweek, che anticipa la classifica dei migliori ospedali del mondo.

La storica rivista americana, con la società di ricerca globale Statista, ha preso in esame centinaia di ospedali in 26 Paesi del mondo. Le categorie analizzate sono 12 (ostetricia e ginecologia, gastroenterologia, oncologia, neurochirurgia, cardiologia, neurologia, urologia, cardiochirurgia, endocrinologia, pediatria, pneumologia) e Niguarda ottiene una menzione in ben 10 di queste, raggiungendo un buon posizionamento nel ranking in ogni disciplina, segno di una grande attenzione a un continuo miglioramento delle cure offerte.

In particolare, il Niguarda è stato indicato tra i migliori ospedali specializzati al mondo per le seguenti specialità: ostetricia e ginecologia (16° nel mondo, 2° in Italia dopo il Gemelli di Roma), gastroenterologia (39° nel mondo, 3° in Italia), oncologia (49° al mondo, 5° in Italia), neurochirurgia (67° nel mondo, 3° in Italia), cardiologia (68° al mondo, 6° in Italia), neurologia (78° nel mondo, 5° in Italia).