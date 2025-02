Niente telefono e tablet. Nonni-lettori cercansi

Addio tablet e cellulari prima della riabilitazione. Al don Gnocchi a Pessano arriva una cesta piena di libri, il Comune e la Fondazione spingono la lettura in sala d’attesa e ora si cercano "nonni lettori" per momenti di svago e di magia durante l’anno. Il 5 febbraio si terrà il primo incontro al Centro pensionati per reclutare "voci" che intrattengano i piccoli pazienti in alcune occasioni speciali. I nuovi volumi vanno ad arricchire gli scaffali del centro Santa Maria al Castello. Alla consegna, l’assessore alla Cultura Maria Tomaselli e il responsabile della struttura Francesco Lastilla. Il progetto è nato con l’obiettivo di regalare a famiglie e bambini un’attesa piacevole e un passatempo stimolante all’interno del polo sanitario.

Su ogni volume c’è un adesivo con la scritta: "Un libro è un sogno che tieni tra le mani. Buona lettura". "Avevamo già alcuni libri, donati dalla biblioteca di Gorgonzola - ricorda Lastilla -. Ora, il progetto si amplia e cresce ancora grazie alla sensibilità e alla disponibilità dell’Amministrazione e della biblioteca di Pessano". E il Comune guarda avanti: "Crediamo nei nonni - aggiunge l’assessore Tomaselli - e nella sinergia che nascerà tra loro e i bambini attraverso il progetto di lettura che muove i primi passi". L’idea è nata a Natale in occasione di un appuntamento per piccoli all’interno del Centro. Adesso, l’obiettivo è duplice: "Da un lato arricchire e variare l’offerta e la disponibilità di volumi, dall’altro organizzare momenti di incontro". Pessano fa molto su questi temi, nel borgo alle porte di Milano è nato anche un festival dedicato alla poesia.

Bar.Cal.