Niente più viaggi verso altri asili Festa grande per il nido Monti

Una grande festa, dove i protagonisti sono stati i bambini, ha inaugurato il nido Monti. Anni di attesa per il servizio che le famiglie chiedevano, costrette a portare i figli nei nidi dei Comuni vicini per mancanza di posti a Corsico. Ieri pomeriggio, il Teatro dei Navigli ha prima divertito i piccoli con le favole e i cantastorie, poi l’inaugurazione con il taglio del nastro della nuova struttura che accoglierà "72 bambini. Oggi - ieri, nda - è un giorno speciale, un momento di crescita per tutta la nostra comunità - ha detto alle famiglie l’assessora a Nidi e scuole Angela Crisafulli -. È un servizio essenziale per rispondere ai bisogni dei genitori e che testimonia l’impegno per dare attenzione alla prima infanzia e al diritto all’educazione, sostenendo con forza la genitorialità". L’inaugurazione del nido Monti ha dato il via ai festeggiamenti della Festa di Corsico, tradizionale celebrazione cittadina che offrirà diciassette giorni di eventi.