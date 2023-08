Nidi convenzionati a Milano: pressing sul Pirellone

Interventi post-nubifragio, ma non solo. La vicesindaco Anna Scavuzzo ha la delega all’Educazione e sta provando a sbrogliare la matassa dei 3 mila bambini in lista attesa per accedere alle scuole dell’infanzia: "A fine mese daremo i dati definitivi, anche perché il 5 settembre c’è l’apertura delle scuole dell’infanzia. Poi avremo altri scorrimenti di graduatoria a ottobre e a novembre. Siamo scesi sotto la soglia dei 3 mila in lista d’attesa. Ma c’è un tema aperto, che abbiamo sottoposto alla Regione Lombardia a più riprese. C’è un’intesa dal punto di vista politico, che però deve ancora trovare un’attuazione concreta".

Intesa su cosa? "Noi vogliamo rafforzare l’offerta di nidi convenzionati – spiega Scavuzzo –. Oggi, per un’interpretazione tecnica della Regione, i nidi fanno fatica a convenzionarsi e preferiscono mantenere i posti nel mercato privato. Bisogna affrontare subito questo tema, anche perché ora si apre l’anno educativo ma tra dicembre e gennaio faremo le iscrizioni del prossimo anno. Noi puntiamo a risolvere questa questione prima delle prossime iscrizioni. Il numero dei nidi convenzionati sta scendendo, invece di salire. Risolvere questo problema ci aiuterà ad avere meno bambini in lista d’attesa a Milano".

M.Min.