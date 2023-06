Nicole Celderari, campionessa di pattinaggio e studentessa, l'incredibile sfida della maturità

Pattinata prima degli esami, al mattino, all’IceLab di Assago. Poi la corsa a casa per il ripassone finale, un bagno caldo e la serata con mamma Anastasia, che l’ha raggiunta a Milano per incoraggiarla a superare al meglio l’ennesima impresa: Nicole Celderari, campionessa italiana di pattinaggio junior dance nella stagione 2020-21 insieme a Marco Cilli, affronterà la maturità all’istituto Bertarelli Ferraris di Porta Romana, dove frequenta il corso serale dell’indirizzo turistico. Fra un allenamento e una immersione nello studio, nel weekend insegna pattinaggio a grandi e piccini. E sarà lei a guidarci nelle prove dall’interno, tenendo per Il Giorno il diario della maturità.

Nata in Svizzera, si è specializzata nel pattinaggio artistico e nei salti in Germania per poi approdare a Milano, inseguendo la danza sul ghiaccio. Prossimo obiettivo: Milano-Cortina 2026 dove indosserà i colori della Svizzera. Prima però c’è la maturità italica. "Livello di stress? Alto. Perché è un bel traguardo per me e per i miei compagni: vogliamo uscire con un diploma fatto bene, non abbiamo sofferto la sera per nulla. Daremo il massimo". E sono felicissimi di essere stati tutti ammessi (eccezione fatta per chi si era arreso mesi prima). Oggi Nicole spera di trovare nella busta una traccia sulla tecnologia. Tra gli autori predilige Pirandello, con le sue maschere. "Altrimenti va bene anche Pascoli con “Il nido“ o D’Annunzio per il contesto storico": incrocia le dita. Poi sarà la volta di Economia aziendale: la seconda e più temuta prova. Riti scaramantici? "Nessuno - sorride - ma sono molto religiosa. Prima di una gara recito sempre una preghiera. E credo che lo farò anche domattina". Per la prima e la seconda prova metterà in stand-by gli allenamenti, ma da venerdì si torna in pista. "Lunedì mi dedicherò solo allo studio: ho l’orale martedì. Il pattinaggio mi aiuta a buttare fuori lo stress, ma quando mi rimetto sui libri riparte la tensione - ammette -. Darò il massimo". Si.Ba.