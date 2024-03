Neodiplomati apicoltori all’Oasi di Tolcinasco

Un progetto ambizioso che grazie all’entusiasmo dei promotori ha mosso i primi passi e raggiunto il primo obiettivo. Sono stati consegnati gli attestati ai nuovi apicoltori che hanno preso parte al corso teorico e pratico organizzato dal Comune "sugli animali impollinatori e altri animali del bosco". Un’iniziativa partecipata con lezioni teoriche in aula e pratiche all’oasi di Tolcinasco che si sono tenute nei mesi di gennaio e febbraio. Terminato il corso a tutti i partecipanti diplomati è stata fatta una proposta di volontariato nel polmone verde di Tolcinasco articolata in quattro gruppi: apicoltura; censimento e incentivazione degli impollinatori nel parco e nel territorio; semina dei fiori amici delle api e alla conoscenza sommaria delle piante dell’oasi; "conoscenza e censimento altri animali selvatici e sistemazione del museo didattico-naturalistico. La cerimonia di consegna degli attestati si è svolta nella sala del consiglio comunale alla presenza del sindaco di Pieve Emanuele, Pierluigi Costanzo, degli assessori al Bilancio, Eugenio Rogliani, e alla Transizione Ecologica, Valentina Polito, e del presidente del Consiglio Paolo Festa. "Il progetto organizzato dal Comune è nato da una brillante idea dell’assessore Rogliani e ha riscosso uno straordinario successo - spiega il sindaco -; desideriamo manifestare profondo apprezzamento ai volontari per il loro fondamentale apporto e partecipazione all’iniziativa. Un progetto ambizioso, ma l’entusiasmo non manca e neanche la lungimiranza".

Mas.Sag.