Nel paradiso del Wwf fotografato un rarissimo picchio nero

Nell’oasi che ha creato gli hotel per i migratori e quello per le farfalle contro lo spillover – il salto di specie del virus che ha causato le pandemia – da ieri c’è un ospite importante: il picchio nero. "Rarissimo, è la prima volta che qualcuno riesce a immortalarlo, qui", dice emozionato Fabio Cologni, referente del Wwf Le Foppe che gestisce la riserva a due passi dalla Provinciale Monza-Trezzo. Nuca rossa, è una femmina, è stata pizzicata da un amatore, Roberto Petarle, 36enne di Cologno, impiegato in un’azienda chimica con il pallino della natura. "Non venivo da marzo, sentivo la mancanza di questo paradiso, così ho messo la macchina al collo e sono partito". Un amore, il suo, premiato dall’incontro con l’esemplare più grande della sua specie, lunghezza 47 centimetri, apertura alare di 68. Il gitante ha chiamato subito i volontari che s prendono cura della radura. "Questo picchio è una sentinella di biodiversità, è arrivato dopo 30 anni di recupero ambientale – racconta Cologni – abbiamo lasciato vecchi alberi nell’area degradata che abbiamo trasformato in un eden con tanta dedizione e tanto lavoro. E adesso siamo stati premiati". Il gruppo a Trezzo ha creato un vero e proprio laboratorio per lo studio delle biocrisi e i cambiamenti climatici, speciali stazioni di posta raccontano il cambiamento. I loro ostelli hanno reso la riserva un osservatorio privilegiato per gli ornitologi della Regione. Qui, si rifocillano gli stormi in viaggio tra Europa e Africa e viceversa, grandi rotte stagionali con tappa sul fiume che permette studi e importanti ricerche. Chicche che vengono raccontate direttamente dalle guide all’esercito di visitatori che ogni weekend arriva fino alle porte della città per regalarsi un tuffo nella natura. "La nuova venuta però non farà il nido, qui. Ama alberi più antichi dei nostri. Per ora ci godiamo le sue visite. Un regalo nel quale speravamo, ma che non ci aspettavamo, per questo ancora più prezioso".Bar.Cal.