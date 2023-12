Nebbia a Milano, le suggestive immagini del Naviglio Grande avvolto dalla scighera

La nebbia è arrivata stamani alle porte di Milano. Come da previsioni meteo la scighera ha avvolto parte della Lombardia, soprattutto le zone a ridosso delle campagne, ma non solo. Disagi nelle prime ore del mattino per chi si è messo alla guida sull’A4, da Capriate fino ad Agrate, a causa di fitti banchi di nebbia che hanno obbligato gli automobilisti a moderare la velocità.

6 foto Ecco come appariva stamani via Lodovico il Moro, sul Naviglio Grande, all'altezza dell'ex fabbrica Richard Ginori

Ma la densa coltre di foschia è arrivata stamani fino al Naviglio Grande, avvolgendo via Lodovico il Moro, all’altezza dell’ex fabbrica Richard Ginori, e riportando alla memoria dei residenti gli anni in cui la scighera non era così infrequente anche nel centro di Milano.