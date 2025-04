NaviglioSport di Trezzano. Medaglie e nuove sfide

Non si ferma la striscia positiva di risultati per i ragazzi dell’associazione sportiva NaviglioSport che avvicina soprattutto bambini e giovani agli sport acquatici. Nei giorni scorsi, gli atleti trazzanesi hanno partecipato ai Campionati italiani di fondo, svolti a Sabaudia, portando a casa alcuni podi importanti, tra cui una medaglia di bronzo per Diana Talon (nella categoria k1 ragazze) e una d’argento per la coppia Marta e Anna Merlini (categoria k2, master C). L’atleta Talon è riuscita anche a conquistare, nella gara nazionale di Discesa sprint&classica di Verona, un argento e un bronzo, confermando il talento già dimostrato in altre competizioni.

Non solo gare per la NaviglioSport, che è stata protagonista anche del raduno organizzato dalla Federazione italiana di rafting, nell’ambito del progetto “Rafting academy“, nelle acque del lago Mezzetta, dove l’associazione si allena e organizza escursioni. L’appuntamento ha coinvolto numerosi atleti di alto livello provenienti da tutta Italia, impegnati nella preparazione delle selezioni per i due campionati mondiali di rafting 2025: quello giovanile, previsto a luglio in Slovenia, e quello senior, che si terrà a novembre in Argentina.

"Sotto la guida esperta del direttore tecnico Heros Ferreira, la giornata è stata caratterizzata da sessioni intense e mirate, suddivise in due momenti principali, intervallati da test fisici e momenti di confronto tecnico – spiegano dall’associazione NaviglioSport –. Un focus particolare è stato dedicato alla tecnica di pagaiata, analizzata in profondità grazie all’uso di strumentazioni all’avanguardia, come una pagaia dotata di sensori in grado di misurare in tempo reale la forza scaricata in acqua da ogni singolo atleta. A ciò si sono affiancati esercizi specifici di tecnica, allenamenti di forza e test fisici di valutazione".

NaviglioSport, infine, prepara per giovedì la presentazione, con incontri e merenda condivisa, del “Kayak summer camp 2025“ (dalle 16 alle 17, alla casetta di via Pirandello, 5): il campus è dedicato a bambini e ragazzi per far scoprire gli sport acquatici. Con lo stesso obiettivo, l’associazione, con un giro in dragon boat per gli alunni dell’istituto Franceschi, ha preso parte al progetto “Trezzano in sintesi“, coordinato dal Comune con il contributo del Dipartimento ministeriale per le politiche della famiglia, per creare occasioni di crescita e divertimento per i ragazzi.