Natale regala 1.300 contratti

Gi Group, la prima agenzia italiana per il lavoro, ricerca oltre 1.300 profili in Lombardia per Natale. Le posizioni aperte riguardano in particolare logistica, grande distribuzione organizzata, retail, horeca (ristorazione) e fast moving consumer goods (beni di largo consumo). Una richiesta considerevole si conferma poi anche quest’anno nel settore customer care. "La necessità di rafforzare l’organico in vista del Black Friday e del periodo natalizio sta facendo crescere la domanda di personale in diversi settori", spiega Giada Donati (nella foto), central delivery director di Gi Group. Per il settore logistica Gi Group ricerca 450 figure per i ruoli di pickerista, carrellista, retrattilista, magazziniere/a, preparatore/preparatrice merce, impiegato/a di magazzino e autista. La grande distribuzione organizzata richiede 300 lavoratori come addetto/a ai banchi specializzati (gastronomia, macelleria, pescheria e forno), cassiere/a e scaffalista. Stessi numeri anche per il retail tra addetto/a vendita e allestimento. Per quanto riguarda, invece, il settore customer care, Gi Group sta selezionando 150 figure da inserire come addetto/a customer service inbound e outbound. Le proposte si rivolgono sia a profili senza esperienza pregressa sia a figure esperte.

Il settore horeca, invece, può includere 60 profili come addetto/a alla ristorazione, cameriere/a, barista, cuoco/a, commis di cucina e pizzaiolo/a: in questo caso è gradita l’esperienza. Per il mondo fast moving consumer goods sono 100 gli inserimenti previsti come operaio/a alimentare, tutti rivolti a profili preferibilmente con esperienza pregressa in contesti produttivi o di magazzino. Per inviare il curriculum digitare il sito internet di Gi Group www.gigroup.it (registrazione su www.mygigroup.it)