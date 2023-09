Nasce il servizio Pronto soccorso per il sociale a Rho

Si scrive Pis e si legge Pronto intervento sociale. È il nuovo servizio gestito da Sercop avviato in via sperimentale che si rivolge ai cittadini residenti nei Comuni dell’ambito sociale rhodense. Si tratta di un servizio di pronto intervento per le emergenze di tipo sociale, capace di dare risposte qualificate e tempestive nei giorni e negli orari di chiusura dei Servizi Sociali comunali su segnalazione delle forze dell’ordine. "Il Pronto Intervento Sociale è un servizio finanziato con fondi Pon Inclusione e realizzato grazie alla collaborazione tra istituzioni e terzo settore - afferma Guido Ciceri, direttore generale di Sercop -. Con il pronto intervento finalmente i cittadini in situazione di emergenza sociale potranno avere a disposizione un servizio professionale e qualificato 24 ore su 24 per tutto l’anno". Come funziona? "Dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina si potrà attivare una équipe per rispondere a gravi problematiche - commenta l’assessore rhodense alle Politiche sociali, Paolo Bianchi -. Un assistente sociale sarà coinvolto e grazie alla Cooperativa Intrecci si potranno prendere decisioni in tempi rapidi e affrontare le situazioni senza dover attendere il lunedì mattina: alla riapertura degli uffici si farà il punto per garantire una presa in carico". Ro.Ramp.