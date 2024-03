Nasce il circolo di Sinistra Italiana. Eletto Petronio

Nasce il nuovo circolo di Sinistra Italiana che ha eletto come segretario Gaetano Petronio e come tesoriere Federico Billo. Gli iscritti cinisellesi hanno anche votato le deleghe alla segreteria che vedono Letizia Villa per i rapporti con le associazioni, Gabriele Arosio per la questione abitativa, Claudia D’addio per sport ed inclusione e Antonella Di Cicco per informatica e corsi. "Cinisello è stata città dell’accoglienza dell’inclusività, ma anche della partecipazione e confronto culturale: cercheremo di tenere alta questa bandiera", commenta Petronio.

La.La.