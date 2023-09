Nasce il “brand“ Martesana: "Rete per rilanciare il turismo"

di Barbara Calderola

"Verso il brand Martesana", debutto ufficiale del progetto in occasione della Giornata del Turismo. E proprio il 27 settembre, data della ricorrenza, si terranno gli stati generali dell’accoglienza sul territorio: appuntamento a mercoledì all’East River a Milano con Ecomuseo, aziende, istituzioni, prodotti tipici, tutto aperto al pubblico. Obiettivo, "creare identità" . È questo il grande sogno di un territorio che in tandem con Milano godrà della stagione di crescita del capoluogo, mettendo sotto i riflettori le proprie eccellenze. La serata di approfondimento, “Martesana experience, cibo, cultura e turismo“ si aprirà alle 18.30 per concludersi alle 23. In primo piano "il valore sociale, politico ed economico del settore e del suo contributo per raggiungere lo sviluppo sostenibile – spiega Carlo Cella, presidente dell’Ecomuseo, che organizza -. La nostra è da sempre un’area strategica che vuole riscoprire e aggiornare la propria eredità e la propria vocazione economico-turistico-ambientale per presentarsi come ‘marchio’ a tutto tondo, non solo rete logistica, ma sistema capace di superare campanilismi costruendo progetti sempre più sovraccomunali".

Primo fine, catalogare e rendere fruibili tutti i tesori della zona, "curare e valorizzare l’offerta artistica, architettonica, paesaggistica e naturalistica è fondamentale per la tutela stessa del patrimonio allargato", senza tralasciare l’aspetto economico. L’altro scopo, "sostenere la produzione di alimenti e pietanze tipiche, ‘Made in Martesana’ vuol dire potenziare il chilometro zero - ancora il presidente - a vantaggio di produttori e consumatori. La rete delle aziende agricole del territorio e i Gruppi di acquisto solidale giocano un ruolo fondamentale". L’iniziativa "si inserisce - anticipa Cella - in un percorso di più ampio respiro che vuole porre le basi di un futuro piano di sviluppo turistico della zona, oggi inesistente, favorendo una crescita Inclusiva". Mercoledì sera, due tavole rotonde affronteranno i temi, la prima alle 18.30 (Cultura e cibo in dialogo), l’altra alle 21 (Turismo di comunità), nella pausa, l’apericena con i prodotti di casa a sostegno delle cascine di questo spicchio di Lombardia. Appuntamento in via Juan Juarés, 22 a Milano.