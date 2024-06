Nasce AUTentiCa, il centro che accoglie fragili e famiglie

Nel cuore di Melegnano sorgerà un centro specializzato per le persone con autismo; i lavori prenderanno il via entro l’anno. Con l’acquisto dell’immobile di viale Predabissi che un tempo ospitava l’oratorio femminile, la fondazione Fracta Limina ha gettato le basi per la nascita di AUTentiCA, una struttura che offrirà servizi per le persone con neurodiversità, ma ospiterà anche attività aperte alla cittadinanza. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento alle famiglie che ne hanno bisogno, creando un ambiente che sarà anche in grado di dialogare col territorio, in un’ottica di partecipazione. Il progetto di rigenerazione urbana dello storico complesso del 1900 restituirà alla città uno spazio da tempo inutilizzato, facilmente raggiungibile da utenti e visitatori.

Il piano dei lavori approvato dalla Sovraintendenza ai Beni Culturali si aggira sui 4 milioni 500mila euro. Una prima ipotesi di lavoro prevede l’inizio del cantiere entro la fine del 2024. All’interno di AUTentiCA troveranno posto un settore specifico per l’autismo - con un ambulatorio polispecialistico, un centro diurno e un insieme di appartamenti per sperimentare forme di vita autonoma - e un "community center" aperto al pubblico, con bar e spazi polifunzionali. Nelle intenzioni, pannelli solari e bioedilizia renderanno il centro efficiente e sostenibile anche da un punto di vista ambientale.

Per conoscere i dettagli, o contribuire al progetto, è possibile visitare il sito web www.fractalimina.it. Il funzionamento della nuova struttura sarà curato da BreakAut, impresa sociale nata da Fracta Limina e Fabula onlus, cooperativa sociale che dal 2008 è in prima linea nella presa in carico delle persone con autismo.

A.Z.