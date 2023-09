Musiche dal mondo: Quartetto in concerto a Cesate

Concerti per Cesate, al via domani il primo appuntamento con musiche dal mondo, l’iniziativa organizzata da Cixate e da Aclicesate. Ad aprire la rassegna la MusiVocal Ensemble. Il quartetto si riunisce in questa formazione su proposta del maestro Francesco Barbuto per sviluppare un progetto originale di World Music, “un genere musicale in grado di unire i popoli”. Ad esibirsi sul palco saranno Giuditta Ghielmi cantante, Francesco Barbuto voce, chitarra, pianoforte e flauti, Matilde Ghielmi violoncello e coro, Carlo Cilibrasi alle percussioni. Lo spettacolo è alle 16.30 al Salone Incontri dell’Oratorio San Francesco di via Concodia 6 a Cesate. Prossima data il 24 settembre con Lucio e Lucio, tributo a Lucio Dalla e Lucio Battisti, reinterpretati dalla Giuseppe Emmanuele Band. L’ingresso è gratuito a offerta libera.