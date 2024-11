Milano, vandalizzato il murale dedicato a Liliana Segre: cancellato il volto della senatrice a vita e rimossa la stella di David L’opera, che si trova in via Doria, è stata realizzata dall'artista aleXsandro Palombo. Lo street artist ha appena realizzato un altro murale omaggio a Ahoo Daryaei, la studentessa iraniana in intimo arrestata dalla polizia morale