Murale dedicato ai bambini vittime di mafie

Un momento emozionante reso ancora più toccante dalla presenza dei genitori di Domenico Dodò Gabriele, vittima innocente della mafia. La cooperativa sociale Ripari, con il Comune e il Polo Ulisse, ha realizzato un murale dedicato a Dodò e ad altri bambini uccisi dalle mafie. Una dedica speciale per l’undicenne di Crotone ammazzato da una raffica di colpi rivolta a un emergente della mala locale. Era il 2009, Dodò stava giocando a calcio ed è morto dopo mesi di agonia. I genitori hanno trasformato l’inconsolabile dolore in voglia di lottare contro la mafia. I ragazzi di Trezzano, coordinati da Libera, hanno voluto dedicare il disegno sul muro del parco Neruda anche a Giuseppe e Salvatore Asta, gemellini di sei anni morti con la mamma nel 1985, coinvolti nell’esplosione di una macchina organizzata dalla mafia per uccidere un magistrato. "Non erano nel posto sbagliato al momento sbagliato - esprimono i ragazzi di Libera -, al posto sbagliato sono i mafiosi che uccidono. Un grazie immenso ai genitori di Dodò per averci donato il loro intimo ricordo".

F.G.