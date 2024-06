Multimedica accoglie futuri medici stranieri

Futuri medici in corsia con l’esperienza degli studenti di “Doctors in Italy“, che ha visto un gruppo di universitari trascorrere un percorso formativo nei reparti di MultiMedica. “Doctors in Italy Fellowship“ è il programma italiano che offre ai corsisti stranieri di facoltà sanitarie l’opportunità unica di osservare da vicino il lavoro dei medici italiani in ambiti multispecialistici. "A ogni studente diamo la possibilità di osservare direttamente l’operato dei nostri clinici – ha sottolineato la dottoressa Carmen Sommese, direttrice sanitaria aziendale del Gruppo MultiMedica –. Diamo anche un’occasione per fare esperienza dei diversi aspetti connessi alla presa in carico dei pazienti, dalla prevenzione alla diagnosi, fino alla cura, in molteplici setting assistenziali". Grazie a realtà come quella di Multimedica, studenti provenienti da tutto il mondo hanno così l’opportunità di immergersi nella realtà ospedaliera italiana, acquisendo conoscenze e competenze preziose per il loro futuro professionale una volta tornati nei loro Paesi per completare il percorso universitario. La.La.