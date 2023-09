Le sanzioni e i ticket anti-traffico Area B, portano in Comune multe per 20 milioni

Milano, 15 settembre 2023 Le multe comminate nel 2022 a chi non ha rispettato i divieti fissati da Area B – la zona a traffico limitato ai confini di Milano che prevede il divieto di accesso e circolazione per i veicoli più inquinanti – ammontano a 20,5 milioni di euro su un totale di 229,4 milioni di euro delle sanzioni dell’anno scorso. Il dato è emerso ieri pomeriggio in Consiglio comunale quando l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli ha risposto a una domanda a risposta immediata presentata da Mariangela Padalino (Noi Moderati), che si chiedeva polemicamente se l’attivazione di Area C tra 2011 e 2012, l’installazione degli autovelox tra 2016 e 2017 e l’entrata in vigore di Aria B tra il 2021 e il 2022 abbiano avuto effetti positivi sul traffico, sul calo delle auto e sulla riduzione dell’inquinamento in città o abbiamo più che altro a incrementare gli introiti nelle casse d Palazzo Marino.

La risposta di Granelli parte da una premessa ("Spesso si confonde il tema delle multe con quello di risanare il bilancio del Comune. Ma le sanzioni sono fatte per fare rispettare il Codice della Strada, non per fare cassa") e prosegue con questa affermazione: "Area C e Area B incidono solo sulla metà delle sanzioni comminate dalla Polizia locale a Milano. L’altra metà delle sanzioni è dovuta a una scelta politica dell’amministrazione comunale, ad esempio sulla sosta. Tra il 2021 e il 2022 abbiamo aumentato del 40% le multe per sosta vietata. Uno degli obiettivi è far rispettare i posti auto con le strisce gialle per i residenti".

L’assessore fornisce una serie di numeri in aula. Tra il 2011 e il 2012 – l’avvio di Area C, il ticket d’ingresso alla Cerchia dei Bastioni – le multe sono salite da 179,9 milioni a 192, 2 milioni di euro. Tra il 2016 e il 2017, quando il Comune ha installato una serie di autovelox sulle strade milanesi, le sanzioni sono cresciute da 279,5 milioni a 289,4 milioni di euro. Tra il 2021 e il 2022 – gli anni in cui Area B è entrata in vigore a pieno regime dopo l’emergenza Covid le multe sono schizzate da 168 milioni a 229,4 milioni di euro, "ma un incremento del genere è dovuto soprattutto al fatto che il 2021 è stato un anno di emergenza Covid", specifica Granelli. Dal suo assessorato, inoltre, segnalano che nel confronto tra il 2016-2017 e 2021-2022 l’incasso da multe è crollato. Giusto per evidenziare che la politica della Giunta Sala non è solo far cassa con le sanzioni.

Sempre in tema di traffico, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ieri ha annunciato che incontrerà "sicuramente" il sindaco Giuseppe Sala per discutere di piste ciclabili e autovelox che, dopo gli incidenti mortali di ciclisti in città, il primo cittadino vorrebbe aumentare. Durante la trasmissione “Aria Pulita’’ su 7Gold, Salvini ha commentato: "Aumentare gli autovelox in città? Dobbiamo parlarne perché in prossimità di asili, scuole e ospedali sono utilissimi ma disseminare l’Italia di autovelox che in alcuni casi sono lì solo per fare multe, non ha molto legame con l’aiutare i ciclisti". E poi c’è il tema delle piste ciclabili che vanno fatte "in maniera sensata e sicura".