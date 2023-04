Multe, tutor accesi sulle autostrade: i 23 punti da annotare in Lombardia

Un esodo e un controesodo da sorvegliati speciali. Con gli occhi elettronici puntati sulle migliaia di lombardi che tra oggi e domani si sposteranno in auto per la gita fuoriporta. La mappa dei tutor sulla rete autostradale è stata aggiornata alla vigilia del weekend di Pasqua. Un deterrente contro l’alta velocità - la prima causa di incidenti stradali spesso mortali - ma anche il rischio che multe salatissime possano rovinare giornate festive. Ecco perché, prima di partire, è bene annotare dove si trovano i tutor, i sistemi di controllo di velocità introdotti nel 2004 e al centro di polemiche normative ormai chiarite. La presenza del rilevatore è segnalata da un cartello, ma il suo effettivo funzionamento può variare: in alcuni casi il tutor è attivo 24 ore su 24, in altri può essere acceso solo in alcune fasce orarie. Il sistema informatico rileva la velocità media considerando il tempo trascorso dal passaggio dal primo al secondo punto di misurazione, in un tratto dove non ci sono né uscite né aree di servizio.

La mappa

La mappa aggiornata ne conta 166, 14 in più del 2022. In Lombardia, nei tratti autostradali che attraversano la regione, ce ne sono 23.

Sull’A1 (Milano-Firenze) le telecamere sono accese tra Milano Sud e Lodi e tra Lodi e Casale, in funzione in entrambe le direzioni (verso sud e verso nord).

La maggior parte dei tutor si trova nell’attraversamento lombardo della A4, la Trieste-Torino che collega le regioni del nord da est a ovest. In direzione ovest (verso Torino) sono presenti nei tratti bresciani e bergamaschi: Ospitaletto-Rovato; Rovato-Palazzolo; Palazzolo-Ponte Oglio; Ponte Oglio-Grumello; Grumello-Seriate; Seriate-Bergamo; Dalmine-Capriate; Capriate-Cavenago. In direzione contraria si aggiunge il rilevamento della velocità tra Trezzo e Dalmine e tra Dalmine e Bergamo. Confermati i tratti Bergamo-Seriate; Seriate-Grumello; Grumello-Ponte Oglio; Ponte Oglio-Palazzolo; Palazzolo-Rovato; Rovato-Ospitaletto. Sulla A8 Milano-Varese infine, targhe sorvegliate tra Castellanza e Busto Arsizio per chi viaggia verso nord, mentre nella direzione opposta si aggiunge anche il tratto Castellanza-Origgio Ovest.