Due bar chiusi e sanzionati in pochi giorni. Ben 26 multe per violazioni al Dpcm anti-Covid in una sola settimana. La strategia dei controlli della Polizia locale di Cinisello Balsamo sta cambiando progressivamente passo col proseguire dell’emergenza. Se nella prima settimana gli uomini coordinati dal comandante Fabio Crippa hanno compiuto molti più controlli (complessivamente 425), cercando di informare i cittadini e gli esercenti, nella seconda l’atteggiamento è stato più ferreo, con 267 verifiche sul territorio e 26 sanzioni.

Tra queste, in due diverse situazioni, due cittadini sono stati denunciati per oltraggio e resistenza, per aver rifiutato di indossare le mascherine e aver reagito alla richiesta degli agenti. Due le attività chiuse per 5 giorni. Si tratta di due locali del quartiere di Balsamo che avevano già subìto controlli. Un altro negozio di alimentari era stato sanzionato nei giorni scorsi per il numero eccessivo di clienti nei locali.

"Abbiamo messo a punto una serie di modifiche nell’organizzazione del Corpo per poter ampliare il più possibile il numero delle pattuglie presenti sul territorio, facendo uscire anche agenti che solitamente si occupano di incombenze amministrative", ha spiegato il neo assessore Bernardo Aiello.

Ros.Pal.