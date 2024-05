Motociclista tampona un’auto e si schianta: femore e spalla rotti

Grave incidente ieri notte in viale Migliara. Un motociclista di 24 anni è stato ricoverato al Niguarda in gravi condizioni per i traumi riportati in due impatti a distanza ravvicinata. Secondo le prime informazioni, poco dopo aver superato l’incrocio con piazzale Lotto, la moto guidata dal ragazzo ha tamponato una Mini Cooper che stava percorrendo il viale nella stessa direzione, verso piazzale Zavattari.

Dopo il primo scontro, avvenuto attorno all’1.20, il ventiquattrenne ha perso il controllo della moto, che è finita contro uno scooter parcheggiato sul marciapiedi. Il conducente della Mini si è subito fermato per chiamare il 112. Il ventiquattrenne è stato soccorso dai sanitari di Areu e portato al Niguarda: ha riportato le fratture di spalla e femore. In viale Migliara sono arrivati anche i ghisa del Radiomobile, che hanno avviato i rilievi sul luogo dell’incidente per ricostruire con esattezza la dinamica e tracciare le traiettorie dei veicoli coinvolti nello schianto.