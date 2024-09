Morto Totò Schillaci, il ricordo dell’Inter: “Ha fatto sognare una nazione intera”

Milano – C’è stato anche uno sprazzo di nerazzurro nella carriera di Salvatore Totò Schillaci, l’ex attaccante morto questa mattina all’età di 59 anni, vinto da un tumore contro cui combatteva da tempo.

E l’Inter ha voluto omaggiarlo, con un ricordo sul proprio sito ufficiale corredato da un paio di foto di Totò in maglia nerazzurra, postando poi l’omaggio sui canali sociale del club. “FC Internazionale Milano ricorda Salvatore Schillaci si legge nella nota - scomparso all'età di 59 anni. L'ex attaccante, che ha fatto sognare una nazione intera durante le Notti Magiche di Italia '90, ha vestito la maglia nerazzurra nelle stagioni 1992-1993 e 1993-1994. Totò con l'Inter ha disputato un totale di 36 partite, segnando 12 gol. Ha collezionato anche tre presenze nella Coppa Uefa 1993-1994 poi vinta dall'Inter, prima del suo trasferimento in Giappone. FC Internazionale Milano si stringe intorno alla famiglia Schillaci in questo momento di dolore”.

All’Inter dell’allora presidente Ernesto Pellegrini, pagato 8,5 miliardi di lire, Schillaci arrivò a 27 anni in cerca di riscatto, dopo che il suo ciclo alla Juventus si era ormai esaurito, in particolare con l’arrivo dalla Sampdoria di Gianluca Vialli. Ci riuscì solo in parte, anche a causa di problemi fisici che ne limitarono le prestazioni. Contribuì comunque al vittorioso cammino nerazzurro in Coppa Uefa, sebbene non riuscì ad alzare il trofeo dal momento che nell’aprile 1994 accettò la proposta dei giapponesi Júbilo Iwata, divenendo uno dei primissimi calciatori italiani a cimentarsi all’estero e uno dei primi europei a rimurarsi col calcio fuori dal Vecchio Continente, in tempi in cui le sirene miliardarie degli Stati Uniti e degli Emirati non esistevano ancora.

Al cordoglio per quello che è stato indiscutibilmente un simbolo del calcio italiano, legato a un’estate magnifica e irripetibile per quanto purtroppo non vincente, si è unito anche il Milan, sebbene Schillaci non abbia mai indossato la maglia rossonera. “Ci ha lasciati il simbolo di una Nazionale azzurra che ha rappresentato con coraggio tutto il calcio italiano. Saremo per sempre orgogliosi di Totò Schillaci. Alla sua famiglia il nostro pensiero e la nostra vicinanza”, la nota ufficiale diffusa dal club rossonero.