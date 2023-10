Giallo a Peschiera Borromeo: uomo trovato morto in un canale

Peschiera Borromeo (Milano), 16 ottobre 2023 – Un uomo sulla trentina d’età è stato trovato senza vita lunedì pomeriggio a Mezzate, frazione di Peschiera Borromeo.

Il cadavere è stato visto all’interno di un canale lungo la strada vicinale di Mezzate da alcuni passanti che hanno chiamato il 112.

I carabinieri si sono precipitati sul posto, insieme alla polizia locale e ai mezzi di soccorso: il personale medico ha constato il decesso, ora servirà un esame più approfondito per capire cosa possa essere successo. Non risultano tuttavia segni di violenza. motivo per cui al momento si propende per l’ipotesi di un malore. L’uomo sarebbe un italiano, era senza documenti.