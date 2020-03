Milano, 8 marzo 2020 - E' morto Livio Tamberi, ex presidente della Provincia di Milano per la coalizione di centrosinistra dal 1995 al 1999. Avrebbe compiuto 81 anni il prossimo 18 marzo. Nato a Pontedera, in Toscana, si era laureato in Economia alla Bocconi e si era quindi stabilito nell'Altomilanese. Si iscrisse da giovane alla Democrazia Cristiana, con la quale entrò nell'amministrazione comunale di Nerviano, per poi passare al Ppi nel 1991 e con l'Ulivo una volta passati al sistema maggioritario.

"Durante la sua presidenza - scrive la vicesindaca della Città Metropolitana di Milano, Arianna Cenisi - si è impegnato a fondo per rilanciare un ente in crisi di identità e poco considerato dai piu'. Nei suoi 5 anni di governo, grazie a queste premesse, e' aperta una fruttuosa stagione di riforme e di unita' delle forze progressiste della nostra area metropolitana. Non era una persona propensa alle facilita' promesse, non amava la vita mondana, era un uomo tranquillo, schivo che preferiva il duro lavoro quotidiano lontano dalla ribalta e dai riflettori".