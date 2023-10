È morto Cesare Rimini, avvocato, giornalista e scrittore del “matrimonio”: aveva 91 anni

È morto all’età di 91 anni Cesare Rimini, avvocato, giornalista e scrittore specializzato in questioni matrimoniali e diritto di famiglia. Nato a Mantova nel 1932, era editorialista del Corriere della Sera, per il quale curava il forum “Matrimonio”, aveva scritto saggi, opere di narrativa e libri per bambini.

Negli anni Settanta collaborò nel progetto “La parola alla giuria” sul Corriere dei Ragazzi, ideato e sceneggiato da Mino Milani e illustrato da Milo Manara. Tra i suoi libri si ricordano “Dica pure avvocato”, “Lasciamoci così... appunti e ricordi di un avvocato matrimonialista” nonché i più recenti “E a casa, tutti bene?” e “Le storie di Piero”.