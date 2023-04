Morto Arrigo Vecchioni "Mio figlio, dopo il dolore ora è finalmente in pace"

di Marianna Vazzana

"Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace". Poche parole scritte sui suoi canali social dal cantautore Roberto Vecchioni, 80 anni il prossimo 25 giugno, per annunciare la morte del suo terzogenito che lascia intuire essere arrivata dopo una lunga lotta contro una malattia. "La famiglia chiede silenzio", aggiunge. E sceglie di ricordare il suo Arrigo postando una sua foto, sorridente, con il mare alle spalle. Aveva 36 anni ed era il terzo dei quattro figli di Roberto Vecchioni. Dal primo matrimonio con Irene Bozzi, celebrato nel 1973, è nata la primogenita, Francesca. Dopo il suo divorzio, nel 1981, il cantautore ha sposato Daria Colombo e dal loro amore sono nati tre figli: Carolina, Arrigo ed Edoardo, che è affetto da sclerosi multipla e che ha raccontato la sua esperienza con la malattia nel libro "Sclero - Il gioco degli imperatori".

Vecchioni ha spesso sottolineato di avere un legame molto forte con i suoi quattro ragazzi. Nel 2016 ha presentato il suo album “Canzoni per i figli”, tra cui “Piccolo pisello (a Ghigo)” e “Figlio, figlio, figlio”. Un’opera che rappresenta un firmamento, scrivevamo allora su queste pagine, di dediche, ninne nanne, lettere mai spedite ma cantate, stelle cadenti e scodate di comete. In un’intervista, il cantautore spiegò di aver sempre insegnato ai figli "ostinatamente il gioco e il sogno". Una "faticaccia tremenda, ma non quanto quella fatta da mia moglie, che ha dovuto insegnare loro la realtà. Abbiamo costruito insieme un fortino in cui viviamo di cose che ci salvano la vita quando sembra troppo brutta. Non ho mai visto quattro fratelli così uniti". Dal papà, Arrigo aveva preso la passione per la scrittura. Sua la raccolta di componimenti poetici in rima baciata “Il paradiso dei Geni”, che ripercorre le vicende di personaggi passati alla storia per la loro genialità. È autore dell’opera teatrale “Il paese di Notte dì”. Non solo: insieme all’illustratore e fumettista Alessandro Ambrosoni ha realizzato la raccolta di strisce fumettistiche ambientate in Africa, intitolata “Beach Boys”. Insieme al padre ha partecipato nel 2014 a Firenze al Festival delle Generazioni, appuntamento che metteva a confronto giovani e anziani attraverso musica, conferenze e letture.

Migliaia, i messaggi di cordoglio sui social. "Non ci sono le parole per tanto dolore", scrive Ornella Vanoni. "Un abbraccio immenso" da Lorella Cuccarini. Un altro da Leonardo Pieraccioni. Sul suo profilo Instagram, Red Canzian si stringe "all’amico Roberto in un momento tanto doloroso". Toccanti le parole di una fan: "Lei ci ha accompagnato nel viaggio di questa non facile vita, ora è il nostro turno".