Morte di Ramy: la consulenza cinematica assolve il carabiniere alla guida

Milano – Il carabiniere che era alla guida dell'ultima macchina inseguitrice, nel caso della morte di Ramy Elgaml, ha avuto un comportamento corretto, ha frenato quando doveva frenare e l'urto tra l'auto e lo scooter non si è verificato alla fine dell'inseguimento, ma in precedenza ed è stato laterale.

È questo, in sintesi, il contenuto della consulenza cinematica disposta dalla procura di Milano e depositata nell’ambito delle indagini per la morte del ragazzo, deceduto nell'impatto contro il palo del semaforo all'incrocio tra via Quaranta e via Ripamonti.

Questa consulenza, in sostanza, attribuirebbe la responsabilità dell'incidente all'amico di Ramy che guidava lo scooter, Fares Bouzidi. “E’ possibile sostenere che le cause del grave sinistro mortale vadano ascritte al comportamento del conducente del motoveicolo, Bouzidi Fares, per la sua condotta sconsiderata e pericolosa”, scrive infatti il consulente della Procura di Milano, l'ingegnere Domenico Romaniello.

Fares ha violato più norme del Codice della strada. “Opponendosi all'Alt dei Carabinieri, dava avvio ad un inseguimento anomalo e tesissimo, ad elevatissima velocità lungo la viabilità urbana cittadina, con una guida spregiudicata ed estremamente pericolosa”, “sprezzante del pericolo” e si è “assunto il rischio delle conseguenze” per Ramy.