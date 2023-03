È morta Raffaella Pezzolo, pittrice e docente del liceo artistico di Brera

Raffaella Pezzolo

È scomparsa prematuramente la pittrice e docente del liceo artistico di Brera Raffaella Pezzolo, che ha lasciato le sue creazioni sul muro di via Dell’Acqua. L’artista aveva infatti partecipato al “Contorno decorato”, il progetto nato per riqualificare dal punto di vista visivo spazi degradati come le pareti di cinta del cimitero o quelle degradate delle scuole colognesi.

Insieme ai suoi allievi, Pezzolo aveva vinto il premio “figurale” e quello di classe per la realizzazione di due grandi opere, la “Venere orientale” e “Eden”, entrambe dipinte sul muro perimetrale del cimitero centrale. “La ringraziamo per la bellezza e l’arte che ci ha lasciato e la ricordiamo come artista amica di Cologno Monzese”, ha commentato Enrico Olmari, ideatore e curatore del Contorno decorato.

"Ci ha lasciato una persona che aveva contribuito a rendere più bella la nostra città”, ha aggiunto l’ex assessore alla Cultura Dania Perego. La prematura scomparsa di Raffaella Pezzolo ha suscitato il cordoglio di tutti coloro che l’hanno conosciuta.