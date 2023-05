Mobilità salata La Regione dice sì al ritocco delle tariffe Taxi più cari da luglio

di Giambattista Anastasio

La Giunta regionale ha varato un aumento delle tariffe dei taxi in servizio nel sistema aeroportuale lombardo per il 2023. Il provvedimento, proposto dall’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, Franco Lucente, prevede per l’esattezza un aumento del 6,23% rispetto al 2022, con nuovi valori tariffari sia per quanto riguarda le tariffe fisse, o predeterminate, sia per quianto riguarda i parametri della tariffa unica di bacino. La delibera coinvolge 46 Comuni per un totale di oltre 5.300 taxi. E l’entrata in vigore delle nuove tariffe avverrà dal primo luglio 2023. Dal 31 luglio, invece, entreranno in vigore i nuovi valori dei parametri della tariffa unica di bacino.

Nel dettaglio, il costo di una corsa dall’aeroporto di Malpensa a Milano città sale a 110 euro, quello per una corsa da Malpensa alla Fiera di Rho, o viceversa, sale a 92 euro, mentre per andare da Malpensa a Linate, o viceversa, occorreranno 124 euro. Adeguamento varato anche per la tratta tra Linate e la Fiera di Rho (64 euro), per la tratta Malpensa-Varese città (78 euro), e, infine, nuovo prezzo anche per le corse tra l’aeroporto bergamasco di Orio al Serio e Milano, per le quali serviranno 122 euro.

"Un provvedimento – ha spiegato Lucente – che dimostra l’impegno di Regione Lombardia nel garantire ai taxisti condizioni di lavoro dignitose e compensi adeguati. L’adeguamento delle tariffe sostiene concretamente un settore che ha particolarmente sofferto negli ultimi anni, anche e soprattutto a causa del Covid. Abbiamo portato a termine – ha aggiunto l’assessore regionale ai Trasporti – un percorso condiviso con le varie associazioni di categoria e con le sigle sindacali, che ho incontrato più volte per affrontare le tematiche più importanti e spinose. Abbiamo cercato collegialmente soluzioni eque e ottimali e, insieme, siamo arrivati a un accordo soddisfacente". Certo è che tra l’aumento delle tariffe di Atm e Trenord e, ora, quello delle auto pubbliche, per i cittadini spostarsi è sempre più oneroso.

Per contro, si aggiunge un altro canale tramite il quale prenotare un taxi senza correre il rischio di rimanere spiazzati dal costo. Grazie alla nuova collaborazione tra micromobility.com e WeTaxi, gli utenti potranno infatti prenotare e pagare le corse sull’app Helbiz. Una possibilità prevista solo in alcune città: Milano, Roma, Napoli e Torino. Ai passeggeri che utilizzano l’app sarà mostrato in anticipo il prezzo massimo da pagare per la corsa, facilitando così la pianificazione del viaggio. Trasparenza e accessibilità resi possibili da ‘Tariffa Garantita, la formula introdotta proprio da Wetaxi. Per Salvatore Palella, ceo e fondatore di micromobility.com, "grazie alla collaborazione con WeTaxi, gli utenti Helbiz avranno accesso a una vasta gamma di servizi, tra cui micromobilità, food delivery, live streaming, leasing e polizze assicurative, il tutto all’interno di un’unica app". Quindi Massimiliano Curto, ceo di WeTaxi: "Questa partnership ci consente di offrire un servizio trasparente, sicuro e facile da utilizzare a un pubblico giovane, fornendo loro la comodità di prenotare e pagare i taxi dai loro smartphone, ma soprattutto conoscendo in anticipo l’ammontare della corsa".