Mobili lasciati per strada scoperta maxi-discarica. Denunciati i responsabili

Hanno rinnovato il mobilio di casa - e non solo - e i vecchi arredi sono stati scaricati abusivamente per strada, creando una maxi-discarica nel quartiere della Crocetta. Grazie alla segnalazione di cittadini attenti del rione, il comando cittadino si è subito attivato per trovare i colpevoli. Così, grazie alla determinazione del nucleo di polizia ambientale, si è conclusa una certosina attività di indagine contro l’abbandono illegale dei rifiuti per strada. Gli agenti hanno eseguito diversi appostamenti e determinante si è rivelato anche l’uso delle telecamere. L’operazione ha permesso d individuare i responsabili di un considerevole scarico abusivo in via Sardegna, composto da rifiuti provenienti da traslochi e sgomberi. Per loro è scattata la denuncia penale e sono state comminate pesanti sanzioni economiche. Intanto, un’altra maxi discarica è stata segnalata dai residenti anche in via Ciro Menotti. Un fenomeno che sta interessando da tempo tutta la città, soprattutto le aree periferiche, tanto che quest’estate il Comune aveva stretto un patto con Monza proprio per debellare gli scarichi illegali sul confine delle due città, come nell’area alla rotonda dell’ex Auchan.

La.La.