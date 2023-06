Mix di erbe e creatività È nata Fermenta La prima bevanda realizzata al Parco Nord

di Laura Lana

Una bevanda di quartiere, che nasce da un progetto partecipato e che è stata sviluppata a partire dalle erbe coltivate a Orticà. Si chiama “Fermenta” ed è la prima bibita realizzata all’interno del Parco Nord Milano. Lattina a strisce bianche e verdi, gusto rinfrescante e leggermente frizzante, si tratta di un tè fermentato con un’aromatizzazione che parla di questo orto sociale e del Parco e della biodiversità. "FerMenta è anche l’associazione che dallo scorso giugno gestisce l’orto - spiega Paulina Caldarelli -. Grazie ai fondi di un bando, abbiamo potuto avviare questa idea". La base è una kombucha, una bevanda fermentata a base di tè. "Abbiamo uno starter, come per il kefir. Un disco sta alla sommità dell’infuso e, attraverso un processo di fermentazione come per vino e birra, viene prodotta la bevanda. L’alcol qui è inferiore all’1%". La kombucha, a Orticà, è stata aromatizzata con piante officinali con il coinvolgimento di ortisti e residenti. "La menta rappresenta la prima aromatica messa a dimora in questo luogo, è il nostro cuore - racconta Elisa Ferrari -. Il sambuco è una pianta che caratterizza il Parco Nord. Abbiamo scelto questo gusto, facendo dei laboratori con i nostri ortisti". Ad accompagnare il gruppo di appassionati sono stati Flavio Sacco di Fermentalista e il maestro Antonio Iemolo di Pào Pào Kombucha, un microbrewery di Meda. "La bevanda fermentata nasce da una comunità di batteri e lieviti: per noi rappresenta il tramite per fare divulgazione scientifica, per avvicinare le persone all’ambiente e al cibo in modo etico e sano. La kombucha ha questo valore, non è una bevanda scelta a caso". Anche se qualche mese fa i primi esperimenti stavano portando altrove. "Pensavamo a una bibita completamente a km 0 ma non siamo riusciti in questa fase e abbiamo mantenuto la base di tè. Esploreremo però nuovi mondi e ce la faremo!".