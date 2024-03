Missione su Marte (e bolle di sapone)

Anche oggi e domani il Museo nazionale della Scienza e della tecnologia di via San Vittore è aperto con l’orario festivo (9.30-18.30) e tanti laboratori interattivi per grandi e piccoli inclusi nel biglietto d’ingresso, come la nuova “Base Marte” dedicata a Schiaparelli (ore 11, 14 e 16.30, dagli 11 anni in su), gli iLab Alimentazione sul gelato (dai 6 anni, solo oggi alle 14 e alle 17) e sugli zuccheri (dagli 8 anni, oggi ore 11.30 o 15.30) e sulle bolle di sapone (dai 3 ai 6 anni, ore 10, 11.30, 14, 15.30 e 17). Anche il Museo civico di Storia naturale, ai Giardini Montanelli, oggi è aperto e propone (alle 10.30 e alle 15) una visita guidata di un’ora per famiglie, dedicata al mondo delle uova.