Minimarket di droga addosso e in casa. Arrestato ventenne

Un ventenne italiano è finito in manette nell'ambito di una mirata attività di indagine condotta dai carabinieri per contrastare lo spaccio di droga. Tra la perquisizione personale e domiciliare, i militari l'hanno trovato in possesso di oltre mezzo chilo di sostanze stupefacenti: 460 grammi di marijuana, 103 grammi di hashish, 25 grammi di ketamina, 6 grammi di ecstasy, 65 euro in banconote, materiale per il confezionamento e un cellulare con clienti e fornitori.