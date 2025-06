Minaccia il suicidio e lancia oggetti irruzione in casa, salvata 59enne

Getta oggetti dalla finestra e poi minaccia di gettarsi nel vuoto, arrivano vigili del fuoco e carabinieri. La drammatica sequenza, avvenuta ieri mattina in piazza De Gasperi a Gorgonzola, ha avuto come protagonista una 59 enne di origine brasiliana, ed è durata quasi due ore. Sono stati i carabinieri alla fine a sfondare la porta e a mettere la malcapitata in sicurezza. Intanto, i vigili del fuoco avevano provveduto a posizionare un materasso sotto il balcone. La donna, secondo quanto ricostruito, aveva già dato segnali di agitazione dalla prima mattina. Erano circa le 11 quando ha iniziato a lanciare oggetti, fra cui vasi e sacchi della spazzatura. I militari hanno cercato, inutilmente, di dialogare con la signora dal balcone di un appartamento a fianco. Infine sono entrati in azione sfondando la porta dell’alloggio. La donna si è lasciata soccorrere senza opporre alcuna resistenza. M.A.