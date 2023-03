Minaccia di lanciarsi dal cinema, salvato

Sale sul tetto del cinema teatro parrocchiale e minaccia di buttarsi di sotto, lo traggono in salvo, poco dopo, carabinieri e vigili del fuoco. L’uomo, un 56enne, era in forte stato confusionale, è stato portato in ospedale per accertamenti. Nei minuti precedenti l’atto aveva confusamente parlato di misteriosi inseguitori. Ai soccorritori avrebbe detto di essere disperato e di voler farla finita a causa dei debiti. Tutto è avvenuto al cinema teatro Il Giglio di via Brambilla, dove l’uomo sarebbe arrivato a piedi e con una bottiglia di birra in mano. Per raggiungere il tetto dell’edificio si sarebbe servito di una scala di sicurezza esterna. Nel frattempo era partito l’allarme al 112. Poco dopo sul posto sono arrivate le pattuglie dei carabinieri di Pioltello, i soccorritori e i vigili del fuoco. I militari hanno raggiunto l’uomo sul tetto e hanno cercato di calmarlo raccogliendo il suo sfogo. All’arrivo dei vigili del fuoco il salvataggio, l’uomo è sceso dal tetto dello stabile illeso. L’ambulanza lo ha accompagnato, per accertamenti sul suo stato psico fisico, all’ospedale di Melegnano, dove è stato preso in consegna dai sanitari. Alla drammatica sequenza hanno assistito molti inzaghesi, attirati dal trambusto e dalle sirene a tarda ora.

Monica Autunno