Milomat anti-terrorismo in Galleria. Cantiere smantellato in piazza Scala: "Priorità agli eventi della moda"

Il cantiere c’era, ma è stato smantellato prima di realizzare i lavori e sarà riaperto solo dopo la Milano Fashion Week. Potere della moda. E delle installazioni che nelle ultime ore sono spuntate in piazza Scala, proprio davanti alla sede del Comune e della Galleria Vittorio Emanuele. Sì, parliamo di uno dei luoghi simbolo della città, dove, lo scorso 22 agosto, il Comune aveva aperto un cantiere proprio di fronte l’ingresso del Salotto dei milanesi.

L’obiettivo confermato al “Giorno’’ dall’amministrazione era il posizionamento dei milomat – i pilomat con design meneghino – in uno dei due varchi principali per accedere e uscire dal Salotto. L’unico varco in cui non sono stati ancora posizionati né milomat né new jersey: Piazza Duomo e gli ingressi della Galleria in via Foscolo e in via Pellico, infatti, sono già “blindati’’ da tempo. L’assessorato all’Arredo urbano guidato da Pierfrancesco Maran aveva fatto sapere che l’installazione dei milomat tra Galleria e Piazza Scala sarebbe costato 150 mila euro e avrebbe reso ancor più sicuro e a prova di attentato terroristico uno dei luoghi simbolo del capoluogo lombardo.

Fin qui, tutto normale. Ma qualche giorno fa il cantiere davanti all’ingresso del Salotto dei milanesi è sparito, le cesate e i materiali già posizionati all’interno sono stati rimossi. Dei nuovi milomat annunciati, però, non c’è neanche l’ombra. L’area tra la Galleria, via Marino, Palazzo Marino e il Palazzo della Ragioneria appare identica alla situazione pre-cantiere agostano.

Che cosa è successo nel frattempo? Alcune indiscrezioni proveniente da Palazzo Marino raccontano di qualche lamentela dei commercianti della Galleria. Il Comune, alla fine, ha dato retta ai malumori dei negozianti del Salotto e ha fatto marcia indietro sul posizionamento dei milomat? No, la versione fornita ieri dal Comune è diversa: per una sovrapposizione con eventi legati alla Milano Fashion Week i lavori sul varco Galleria Vittorio Emanuele lato Scala e via Marino saranno riprogrammati al termine della Settimana della Moda. Dunque dopo lunedì 25 settembre, ultimo giorno delle sfilate programmate nella Fashion Week attualmente in corso (è iniziata martedì). I milomat, dunque, saranno installati, ma la moda ha la priorità.

Tutto normale? Non proprio. La domanda, infatti, sorge spontanea: ma in Comune non sapevano che il 19 settembre sarebbe iniziata la Milano Fashion Week e le tradizionali installazioni “modaiole’’ in piazza Scala sarebbero entrate in conflitto con il cantiere per i milomat anti-terrorismo? Altra domanda: quanto è costato il cantiere aperto e chiuso dopo pochi giorni che non ha prodotto nessuna opera? Tant’è. Gira un’altra tesi, però, tra i commercianti della zona: che il posizionamento dei milomat davanti all’ingresso della Galleria non convinca alcuni dirigenti dell’amministrazione comunale, i quali pensano che sarebbe meglio “blindare’’ tutta piazza Scala, non solo il varco del Salotto. Ma per ora si tratta solo di un’indiscrezione non confermata dal Comune.