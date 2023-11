Milano 21, il centro città invaso dai runner: la carica degli 8.000 per la mezza maratona

Milano – Oltre 8.000 runner questa mattina, 26 novembre, hanno attraversato le strade del centro città per la Milano 21, ultima tappa del circuito 2023 FollowYourPassion, con le sue due distanze, mezza maratona (21.097 km) e 10 chilometri. Ujn grande successo per l’iniziativa che ha visto la partecipazione di ben 1.600 runner provenienti dall’estero.

La partenza è stata unica in via Arona, affianco al Vigorelli, per tutti gli sportivi che hanno preso parte alle due specialità. il lungo fiume di corridori si è però spezzato già dopo i primi chilometri per poi snodarsi per le vie centrali di Milano e tornare in via Arona.

L'arrivo della mezza maratona maschile: Nfamara Njiem

Mezza maratona

A fare da padrone nella mezza maratona è stato Nfamara Njie, originario del Gambia ma con il cuore che batte per l’Italia. Ha tagliato il traguardo in 1:04’33”, suo secondo record personale di sempre. Alle sue spalle Nicolò Gallo, ventunenne di Mondovì (Cuneo) con 1:05’15”, terzo il giovane slovacco Sahajda Tibor che registra 1:05’50”.

La competizione femminile è stata dominata invece da Bianca Campidelli e Francesca Generali, che hanno tagliato il traguardo, mano nella mano. Il cronometro ha premiato Campidelli con 1:19’09”; 1:19’10” è invece il tempo di Generali. Dopo 22”, a guadagnarsi il terzo gradino del podio è stata Alva Malmsten Nilsson con 1:19’31”, giovane promessa dell’atletica svizzera.

L'arrivo della mazza maratona donne: Bianca Campidelli e Francesca Generali

La mano tesa

Bianca Campidelli e Francesca Generali durante la gara si sono date una mano, nel vero senso della parola, come racconta la stessa Generali: “Sono caduta a una velocità moderata ma Bianca mi ha teso la mano, e abbiamo vinto!”.

La 10 km

Il trevigiano Daniele Farronato si è aggiudicato la prova dei 10 chilometri competitiva in 30’52” precedendo il 19enne triestino Tobia Beltrame, al traguardo in 30’58”, e il compagno di squadra Stefano Ghenda, in 31’11”.

A primeggiare tra le donne, le atlete del mountain running Gloria Giudici, che ha vinto in 35’50” precedendo la bergamasca Beatrice Bianchi (35’57”) e Greta Cerea, che con il crono di 36’23” ha fatto sua la posizione.

Il passaggio sotto gli Archi di Porta Nuova in via Manzoni

“Grande emozione”

“Un’edizione davvero entusiasmante questa. Rispetto al 2022, registriamo +60% e contiamo di arrivare a 10.000 nel 2024 – afferma Andrea Trabuio direttore generale Mg Sport, organizzatrice dell’evento – È stata una domenica davvero speciale con runner che sono venuti da tutto il mondo, vedere così tante persone insieme con un unico obiettivo è sempre una grande emozione”.