Milano, la Statale al quinto posto tra i migliori atenei d’Italia. E Padova scavalca Bologna in cima alla classifica

Milano, 24 luglio 2024 – Nessuna università milanese sul podio dei mega atenei delle Università statali: il primo ateneo lombardo della classifica si attesta al quinto posto, dopo Padova, Bologna, la Sapienza di Roma e Palermo. Secondo la 24esima classifica Censis dedicata all’accademia italiana, tra i mega atenei (cioè quelli con oltre 40mila iscritti) la prima è Padova (89,5) che scavalca Bologna (87,5) e poi al terzo posto la Sapienza di Roma (84,3) dove la loro posizione nel ranking è frutto di “un'articolata analisi del sistema universitario italiano (atenei statali e non statali, divisi in categorie omogenee per dimensioni) basata sulla valutazione delle strutture disponibili, dei servizi erogati, del livello di internazionalizzazione, della capacità di comunicazione 2.0 e della occupabilità".

Sale al quarto posto Palermo (83,8) che guadagna rispetto allo scorso anno tre posizioni; seguono la Statale di Milano (83,2) stabile al quinto posto e Pisa (82,8) che retrocede in sesta posizione. Settima Torino (82,7) davanti a Firenze (82,3) e alla Federico II di Napoli (73,5).

La classifica dei grandi atenei

Tra i grandi atenei, cioè quelli tra i 20.000 e i 40.000 iscritti, la top ten vede in prima posizione l'Università della Calabria (92,2) seguita da Pavia (89,5), Perugia (87,7), Parma (87,2) Cagliari (86,5), Salerno (85,8), Milano Bicocca (85,7), Roma Tor Vergata (84,5), Modena Reggio Emilia (83,5) e Genova (82,3).

La classifica degli atenei di media e piccola dimensione

Tra gli atenei di media dimensione, tra i 10.000 e i 20.000 iscritti, primeggia Trento (94,5) davanti a Udine (93,2), Sassari (91,7), Marche (91), Siena (90,5), Ca' Foscari di Venezia (88,8), Trieste (88,7), Brescia (87,8), Urbino (84,8) e Università del Salento (84,7). Infine, i piccoli Atenei che hanno fino a 10.000 iscritti: al primo posto Camerino (98,8) seguita da Università della Tuscia (88,5), Macerata (86,7), Cassino (86), Mediterranea di Reggio Calabria (83,3), Sannio, (82,7), Teramo (80,8), Molise (80,7), Basilicata (80,2) e Orientale di Napoli (79,7).

La classifica dei Politecnici

Nella classifica specifici dei Politecnici, Milano tiene le redini del podio (98,7) seguito da Torino (92), Bari (87,8) e Iuav di Venezia (87,7). Per quanto riguarda la classifica degli atenei non statali, "quest'anno si rileva una doppia novità – segnala il Censis – con specifico riferimento ai grandi atenei (oltre 10.000 iscritti). Entra in questo gruppo per la prima volta la Luiss, posizionandosi con il punteggio totale di 96 al vertice della graduatoria, davanti all'Università Bocconi (92) e all'Università Cattolica (78,2), rispettivamente in seconda e terza posizione".