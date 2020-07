Un senzatetto è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale perché ha molestato e colpito con uno schiaffo una donna di 33 anni ieri, in pieno centro a Milano.

La giovane nella mattinata si trovava in piazza Santa Maria Beltrade, non distante da piazza Duomo, quando è stata strattonata in strada dall’uomo, che ha precedenti penali alle spalle: prima l’ha bloccata, poi l’ha aggredita e molestata.

Per fortuna la donna è riuscita a divincolarsi e a quel punto l’aggressore l’ha colpita con uno schiaffo al volto.

Alcuni passanti, allertati dalle urla della donna, hanno immediatamente lanciato l’allarme alle forze dell’ordine.

E sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti gli agenti della polizia - in quel momento di pattuglia in centro - che hanno bloccato e ammanettato l’aggressore pregiudicato, su disposizione del pubblico ministero di turno, Paolo Filippini.

Re.Mi.