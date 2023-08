Milano, scaglia un sasso contro l’autobus Atm e spacca i denti a una passeggera: cos’è successo

Il sasso scagliato al passaggio dell'autobus. Il vetro sfondato e una passeggera colpita al volto. Il trasporto al Policlinico, in condizioni per fortuna non preoccupanti, per medicare le ferite. L'episodio è avvenuto alle 18 di oggi in via Tiepolo, a due passi da piazza Ascoli. Stando alle prime informazioni, la quarantacinquenne si trovava a bordo di un pullman della linea B5 di Atm: all'improvviso, una pietra ha sfondato un finestrino e l'ha centrata in faccia, provocandole contusioni ai denti e alle labbra.

I soccorsi

Il conducente del mezzo pubblico ha subito fermato la marcia e allertato la centrale operativa dell'azienda trasporti; da lì è scattata la segnalazione ai carabinieri. Sembra che i passeggeri dell'autobus e alcuni passanti abbiano subito riconosciuto l'autore del raid, che era sul marciapiedi: si tratterebbe di un uomo noto ai residenti della zona per vandalismi. La donna è stata soccorsa dai sanitari di Areu e accompagnata in codice verde in ospedale.