Salvatore Aranzulla diventa papà per la prima volta: sui social lo scatto tenerissimo

Milano, 31 maggio 2023 – Salvatore Aranzulla diventa papà per la prima volta. L’annuncio è stato dato dallo stesso blogger divulgatore con una tenerissima foto pubblicata su Instagram e una didascalia inequivocabile: “Se prima eravamo in due, adesso siamo in tre”. In braccio ha un neonato di cui non si conosce né il genere né il nome.

Aranzulla ha 33 anni ed è diventato molto famoso (e anche piuttosto ricco) dando consigli tecnologico a portata di tutti, ma proprio tutti. I suoi tutorial online coprono lo scibile informatico e aiutano milioni di italiano più a digiuno su questi argomenti. Poco o nulla però si sa sulla sua vita privata, come poco o nulla si sa della sua compagna, Sabrina. Solo una volta, nel 2021, dopo le insistenze dei suoi tanti fan, aveva pubblicato la foto di due ombre che si baciavano.

Salvatore Aranzulla vive in una casa su due livelli nel quartiere CityLife. Ma le sue origini sono siciliane: è nato il 24 febbraio del 1990 a Mirabella Imbaccari, un paesino della provincia di Catania, da papà infermiere e mamma casalinga. La passione per i computer inizia da piccolo, a 11 anni convince i genitori ad acquistargli il suo primo computer. A 12 anni scopre alcune falle all’interno di Google, Microsoft e non solo. Comincia quindi a curare un blog personale dove dispensa consigli tecnici su alcuni problemi informatici. Arriva poi il diploma e la laurea in Economia in Bocconi.

Dispensando consigli a prova di analfabeti tecnologici riesce a conquistare presenza su web e fatturato: la società di cui è unico socio ha fatturato, per l’anno 2014, un milione di euro, nel 2015 la cifra è salita a 1,4 milioni di euro, riuscendo a superarsi nel 2016 con quasi 2 milioni di euro. Nel 2021 ha dichiarato un fatturato di ben 3,8 milioni di euro.