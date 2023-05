Milano, ruba carne al supermercato e morde il vigilante che tenta di bloccarlo: 44enne arrestato

Milano, 27 maggio 2023 – Ha rubato delle confezioni di carne in un discount di via Cefalù, ma il colpo non è sfuggito allo sguardo attento di uno degli addetti alla sicurezza che lo ha bloccato e ha avvertito la polizia. È successo ieri in zona Bonola, a Milano. Il vigilante, un 58enne senegalese, ha fermato un uomo di 44 anni, rumeno, che aveva appena arraffato merce dagli scaffali per un valore di circa 30 euro. Ma il ladro di carne ha tentato di svincolarsi con spintoni, arrivando anche a mordere la mano sinistra del vigilante per riuscire a scappare.

Tutto inutile. In soccorso del collega aggredito è arrivato un secondo addetto alla sorveglianza del discount, che è riuscito a fermare il 44enne rumeno fino all’arrivo degli agenti di polizia. L’uomo, con precedenti, è stato quindi arrestato con l’accusa di tentata rapina