Milano, a 14 anni è già un veterano del crimine: arrestato dopo aver strappato una collana a un passante

Milano – Ha strappato le collane dal collo di un ragazzo all’ingresso della metropolitana e per riuscire a sfuggirgli gli ha spruzzato negli occhi lo spray al peperoncino. Il baby rapinatore, un 14enne di origine marocchina, è stato però fermato dai passanti e arrestato dai carabinieri.

È successo alla fermata di Porta Venezia della metro intorno alle 20 di ieri giovedì 8 giugno: il 14enne ha strappato a un 19enne due collane d’oro del valore di circa 1.000 euro. Nel tentativo di reagire, il 19enne è stato accecato con lo spray urticante ma è riuscito comunque a inseguire il rapinatore, poi bloccato grazie all'aiuto di altri passanti. Poco dopo sono arrivati i militari del nucleo Radiomobile che lo hanno arrestato e portato al carcere minorile Beccaria.

L’identificazione del baby criminale ha permesso di scoprire che la prima volta è stato fermato a Milano il 4 maggio e da allora è successo altre 4 volte: il 4 maggio per violazione di domicilio, il 14 per scippo, il 21 per rapina e ricettazione, il 30 per ricettazione. E ieri l’arresto in flagranza per rapina aggravata. Il 19enne è stato accompagnato all'ospedale San Giuseppe per il bruciore agli occhi e alcune escoriazioni alle gambe.